Полторы сотни минчан примут участие в Олимпийских играх в Лондоне летом 2012-го

Новости Беларуси, Минск. Квалификационные нормативы уже выполнили 40 человек.

К слову, новый год для Минска станет стартом для новых спортивных проектов. В каждом районе уже определили участки под строительство современных ФОКов.

В ближайшее время в жизнь воплотят 2 крупных инвест-проекта – многофункциональные спортивные комплексы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Нам необходимо улучшить именно качество работы нашего тренерского состава, скоординировать работу учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, принимать активное участие в организации и проведении международных соревнований в Минске.