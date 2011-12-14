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Полторы сотни минчан примут участие в Олимпийских играх в Лондоне летом 2012-го

14 декабря 2011 18:24
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Новости Беларуси, Минск. Квалификационные нормативы уже выполнили 40 человек.

К слову, новый год для Минска станет стартом для новых спортивных проектов. В каждом районе уже определили участки под строительство современных ФОКов. 

В ближайшее время в жизнь воплотят 2 крупных инвест-проекта – многофункциональные спортивные комплексы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Алексей Прокопович, начальник управления  физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Нам необходимо улучшить именно качество работы нашего тренерского состава, скоординировать работу учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, принимать активное участие в организации и проведении международных соревнований в Минске.

# общество

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