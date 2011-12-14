Николай Ладутько встретился со студентами Белорусского государственного аграрно-технического университета

Новости Беларуси, Минск. Мэр Минска рассказал будущим аграриям о вариантах трудоустройства, индивидуальном подходе при распределении именных стипендий и строительстве новых корпусов общежитий.

Светлана Никифорова, студентка Белорусского государственного аграрно-технического университета:

Мы будущие молодые специалисты. Нам очень важно, динамично ли будет развиваться город и сможем ли мы найти свое место в нем.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Студенческая молодежь подтвердила, что она является достойным продолжателем дела становления Республики Беларусь, что эти люди – настоящие патриоты Республики Беларусь, они любят свою страну, гордятся ей и готовы в своей повседневной работе делать многое, чтобы наша страна развивалась, укреплялась и в международной системе координат занимала свое достойное место.