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Николай Ладутько встретился со студентами Белорусского государственного аграрно-технического университета

14 декабря 2011 18:22
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Новости Беларуси, Минск. Мэр Минска рассказал будущим аграриям о вариантах трудоустройства, индивидуальном подходе при распределении именных стипендий и строительстве новых корпусов общежитий.

Светлана Никифорова, студентка Белорусского государственного аграрно-технического университета:
Мы будущие молодые специалисты. Нам очень важно, динамично ли будет развиваться город и сможем ли мы найти свое место в нем.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Студенческая молодежь подтвердила, что она является достойным продолжателем дела становления Республики Беларусь, что эти люди – настоящие патриоты Республики Беларусь, они любят свою страну, гордятся ей и готовы в своей повседневной работе делать многое, чтобы наша страна развивалась, укреплялась и в международной системе координат занимала свое достойное место.

# общество # Ладутько # Образование

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