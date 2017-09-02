На учебу в новое здание: Гродненское областное кадетское училище справило новоселье

Новости Беларуси. Гродненское областное кадетское училище начало работу в отдельном здании. Раньше оно располагалось на базе обычной школы. Теперь же у кадетов собственная территория в агрогородке Поречье. Там еще предстоит навести порядок и все как следует обустроить. Но занятия как и положено уже стартовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Сильванович, учащийся Гродненского областного кадетского училища:

У меня на груди две медали, одна из которых за службу родине с детства. А вторая выдавалась на 5 лет кадетскому училищу.

Надеть снова китель и встать в ряды кадетов. Вице-сержанту Сергею Сильвановичу эти каникулы посчастливилось провести на берегу Черного моря, в лагере «Орленок». Это подарок от училища за отличную учебу. Еще один приятный сюрприз ожидал уже на родине – его учебное заведение обрело свое собственное здание. Стены новые – цели неизменные.

Сергей Сильванович, учащийся Гродненского областного кадетского училища:

Я и мои одноклассники, а также все училище, не ожидало, что здесь будет такая прекрасная база. То, что будет возможность и обучаться, и заниматься спортом. Хочется чего-то добиться такого, чтобы люди заметили, чтобы какой-то вклад внести, а не просто прожить свою жизнь бессмысленно. В это училище поступают после седьмого класса, отбор жесткий – только лучшие. И в отличие от школы здесь ученики 24 часа в сутки – от подъема до отбоя. Отдельная территория, просторные кабинеты и дух кадетского братства – теперь обучение действительно поставлено на серьезный военный уровень.

108 учеников в 2017 году сели за парты училища. Кадетская форма к лицу и девушкам. Несмотря на модельную внешность, Мелана Кучук мечтает не о подиумах. Планирует поступать в Академию МВД.

Мелана Кучук, учащийся Гродненского областного кадетского училища:

Я считаю, что сейчас у нас есть все возможности, чтобы развиваться. Сейчас у нас есть свой стадион, свой спортзал, у нас расширены классы. Учебные классы здесь тематические, по профилю обучения: военные, пограничники, спасатели. Большинство преподавателей при звании. Помимо общеобразовательных предметов есть много специальных занятий. И здесь уже все серьезно. Настоящее боевое оружие, сборка-разборка автомата, навыки стрельбы. Кадет должен иметь полное представление о военном деле.

Это помещение – бывшая школа-интернат. Конечно, здание и территория не до конца приспособлены под армейские будни, но руководство уверено: это лишь вопрос времени.

Николай Жигэу, директор Гродненского областного кадетского училища:

На сегодняшний день идет усовершенствование учебно-материальной базы, спортзалов, учебных классов, в перспективе строительство собственного тира, стройплаца. А пока плац – это площадка у центрального входа. И здесь уже вовсю кипит работа. Чтобы с достоинство нести честь мундира кадета, отрабатывают строевой шаг.