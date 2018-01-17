Хрустящие огурчики и сладкое варенье. Зимой закатки особенно в радость, а вот хозяев, которые выбирают для их хранения погреб, остается все меньше.



В Рубежевичи Леокадия Антоновна Ромейко приехала в 1963 году. Девушка была десятой в семье и знала толк в хозяйстве. Поэтому сразу возле дома построили погреб для деревенского урожая. Здесь картофель, морковь, свекла, а в банках с солениями и закатками, кажется, уместился весь огород. Яркое овощное ассорти для гостей и щавель для холодника – самое вкусное и необходимое.





Леокадия Ромейко:

Тут одна температура все время, и оно хранится, иногда я открываю двери и проветриваю. Когда-то мои родители жали багульник и клали в погреб, и мыши, крысы всего этого боятся.

У Леокадии Антоновны трое детей и шестеро внуков, поэтому на праздники, когда за столом собирается вся семья, бабушка угощает всех своими фирменными закатками.





Леокадия Ромейко:

У меня всё время рецепт: на три литра маринада стакан сахара, стакан уксуса и полстакана соли и два раза обдаю кипятком, сцеживаю, ложу в баночки чеснок, укроп, корень хрена и листок черной смородины.



Леокадия Антоновна признается, что в родных Рубежевичах, да и в других белорусских деревнях, традиция землянок постепенно уходит. Сейчас модно и удобно хранить все запасы в подвале дома. А раньше все было совершенно иначе.



