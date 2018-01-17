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6-балльные пробки зафиксированы в Минске 17 января: из-за метели ситуация может ухудшится к вечеру

17 января 2018 08:26
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 17 января в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К морозам добавилась метель.

6-балльные пробки зафиксированы в Минске 17 января: из-за метели ситуация может ухудшится к вечеру-1

Сложные погодные условия, в первую очередь, ощутили на себе автомобилисты. Трафик на дорогах напряженный. Водители вынуждены сбавлять скорость. Утром 17 января в Минске фиксировали 6-бальные пробки. Ситуация может ухудшиться к вечеру.

По данным Гидромета, осадки будут продолжаться на протяжении всего дня. Сильный снег и порывистый ветер прогнозируют во всех регионах страны.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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