На трех водоемах Брестской области установлен запрет на купание

Новости Беларуси. Первые запреты на купание. Ограничения эпидемиологов коснулись трех водоемов Брестской области. Это связано с плохими результатами лабораторных исследований.

Нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в озере Луковское в Малоритском районе, в водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Головнинцы и в районе пляжа реки Щара в деревне Дарево Ляховичского района.

До изменения ситуации в лучшую сторону посещение этих зон отдыха будет запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.