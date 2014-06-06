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На трех водоемах Брестской области установлен запрет на купание

06 июня 2014 10:47
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Новости Беларуси. Первые запреты на купание. Ограничения эпидемиологов коснулись трех водоемов Брестской области. Это связано с плохими результатами лабораторных исследований.

Нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в озере Луковское в Малоритском районе, в водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Головнинцы и в районе пляжа реки Щара в деревне Дарево Ляховичского района.

До изменения ситуации в лучшую сторону посещение этих зон отдыха будет запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Запрет на купание

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