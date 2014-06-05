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Лучшего дворника, уборщика, асфальтобетонщика и врача-реаниматолога Минска выберут в течение двух дней

05 июня 2014 18:22
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Новости Беларуси. Лучшего дворника, уборщика, асфальтобетонщика и врача-реаниматолога Минска выберут в течение двух дней.

5 июня в рамках конкурса «Минский мастер» чудеса скоростной уборки демонстрировали лучшие дворники города. По итогам конкурса победителем стала Светлана Данильчик из Ленинского «Ремавтодора».

Следующими на соревновательный старт вышли водители поливочных машин. Конкурсная комиссия оценивала качество мойки и выбивание струи воды. Отменные навыки управления техникой продемонстрировали водители Первомайского района и «Ремавтодора» Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по сожержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Хочу сказать, что организовано все было замечательно. Участвовало 11 команд объединения «Горремавтодор», поэтому праздник состоялся.

Галина Былина, организатор конкурса:
Есть теоретическая часть. Отвечают они на вопросы по безопасности движения, по охране труда, по технологии уборки и по содержанию автомобиля.

# общество # Конкурс # Анатолий Жамоздик

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