К 30-летию минского метро изготовили более полумиллиона жетонов нового образца

Новости Беларуси. К юбилейной дате минской подземки изготовили более полумиллиона жетонов нового образца. Сначала планировалось изменить цвет и размер разового билета, однако в этом случае пришлось бы полностью перенастраивать электронику турникетов. Пропускные устройства настроены именно на малиновый цвет.

Для разнообразия на каждый из жетонов нанесли изображение одной из восьми станций метро, построенных еще 30 лет назад.

Первые сто тысяч жетонов уже поступили в продажу. Стоимость не изменилась. Приобрести юбилейные жетоны можно в течение года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

По виду они не отличаются, если так издалека посмотреть, по цвету все то же самое, но на одной из сторон этого жетона нанесен логотип станции и название станции. Планируем еще в течение 3-4 месяцев получить 500 тысяч таких жетонов, поэтому вероятность купить у всех есть.