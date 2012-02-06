На телефонные горячие линии жилищных служб Минска поступило около 10 тысяч жалоб

Погода прибавила работы и жилищным службам. На телефонные горячие линии только в Минске уже поступило около 10 тысяч жалоб. Их спровоцировали перебои в отоплении – батареи квартир в отдельных кварталах панельной застройки не грели даже в сезон критических морозов.

Как показал оперативный мониторинг, причиной стало намерзание в вентиляционных шахтах. Устранять технические неполадки будут оперативные бригады.

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

У нас организовано посещение людей, которые дают заявку. В течение двух часов выход на место, рассмотрение вопроса либо мастерским составом, либо рабочим текущего ремонта, принятие определенного решения по необходимым мерам и выполнение совместно теплоснабжающими организациями мероприятий по регулированию систем отопления либо других технических вопросов.

Начеку и медики. Хотя морозы смягчились, высокая влажность еще больше провоцирует обморожения и гололедные травмы. Врачи советуют в ближайшие дни меньше бывать на открытом воздухе и теплее одеваться. В столице от холодов погибли 4 человека. К концу недели морозы снова окрепнут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Многие автомобилисты останавливались на дорогах, прикладывали много усилий, чтобы завести своих железных коней. Соответственно, страдали автомобилисты, потому что они до последнего боролись за жизни машин. Поэтому у них чаще всего переохлаждение, отморожение верхних конечностей.

Сейчас растет влажность. Степень контакта гораздо выше. Поэтому последствия выражены ярче.