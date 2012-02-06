Зал «Хоккейные технологии» в минском Дворце спорта

На двери написано «Горячий лед». Значит, нам сюда. Этот зал открылся во Дворце спорта несколько месяцев назад. А чтобы мы разобрались во всех технических новинках, собранных здесь и непосредственно связанных с хоккеем, для нас любезно провели экскурсию.

Николай Самохвал, директор зала «Хоккейные технологии»:

Хотим представить вам новый тренажер, который называется Pro Skater. Произведен по канадской технологии и предназначен, в основном, как правило, для тренировки спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта. Укрепление мышц ног, укрепление связок, отработка скорости, рывковых движений, ускорения. Также возможно использовать его при прохождении реабилитации после получения каких-то травм.

Возможны различные уровни сложности. Изменяется уровень натяжения пружины, меняется сама пружина. То есть разной жесткости, разной толщины. Предназначен для различных возрастов, различных спортсменов.

Достаточно широко используется в Канаде. Решили привезти и попробовать у нас.

Представляю вам тренажер для дриблинга и катания. Что он из себя представляет? Спортсмен надевает экипировку, берет клюшку, краги и работает над техникой владения клюшкой в движении. Отрабатывает движение клюшкой при отдаче паса, обведения различных препятствий. Это позволяет ему в игре, в динамике постоянно держать под контролем шайбу.

Далее – малая игровая площадка, которая предназначена как отработки различных движений вратарями, так и индивидуальной работы игроками. Данная площадка подходит для игроков, которые начинают свою карьеру.

Далее – большая игровая площадка. Сейчас проходит индивидуальная работа с вратарем.

Покрытие – новинка. Самое основное в этой площадке – синтетический лед. Покрытие новое для нас. Это покрытие позволяет работать в коньках. По ощущениям отличие есть, но не существенное. Чувствуешь себя как на подтаявшем льду. Но в этом есть очень большой плюс – идет дополнительная нагрузка на ноги, что позволяет при выходе на искусственное покрытие чувствовать себя немного по-другому, в том плане, что увеличивается скорость.

Этот тренажер предназначен для обучения спортсмена держать баланс, укрепляет мышцы, связки. Также используется для реабилитации после травм.

Какой хоккей без отстаивания своих интересов, защиты вратаря, защиты интересов команды? Чтобы снять стресс, напряжение, можно поработать над различными ударами. Очень нравится, особенно малышам.

Что ж, технологии есть, осталось их применить на практике.