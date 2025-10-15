Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником 

Устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации – одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны. Это подчеркнул Президент Беларуси, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в нашей стране, но и за ее пределами. Убежден, что и в дальнейшем ваши верность профессии, ответственность и целеустремленность будут способствовать результативной работе отрасли и выполнению всех поставленных задач.