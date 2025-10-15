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Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником 

15 октября 2025 06:03
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Устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации – одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны. Это подчеркнул Президент Беларуси, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником -2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в нашей стране, но и за ее пределами. Убежден, что и в дальнейшем ваши верность профессии, ответственность и целеустремленность будут способствовать результативной работе отрасли и выполнению всех поставленных задач.

# Александр Лукашенко

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