На страже рубежей: как живут и работают белорусские пограничники?

Новости Беларуси. Сразу несколько застав разместились на территории Беловежской пущи. Но даже красоты легендарного леса не отвлекают белорусских пограничников от службы. Ведь лесная глушь – это на первый взгляд рай для контрабандистов и нарушителей границы. В том, что это не так убедились мы своими глазами. Наша съемочная группа побывала на западных рубежах страны.

Застава лесная, вокруг зимние пейзажи Беловежской пущи, а за несколько сотен метров Евросоюз.

Участок в 30 километров под особым контролем белорусских пограничников.

Наряды сменяют один одного, как чётко отлаженный часовой механизм. В этой системе нет места сбоям. Сами пограничники признаются – здесь нет разделения на будние и выходные, и время летит намного быстрее.

С другой стороны – повышенная ответственность. К ней приучают задолго до выхода на рубеж.

Сергей Андрончик, пограничник:

Я очень горд тем, что мне довелось охранять свою родину. Это одна из тяжёлых профессий. Здесь у нас очень маленький коллектив, но очень сплочённый. Все друг другу помогают, выручают.

Пограничная застава на самом деле одна большая семья, да и все необходимое в шаговой доступности. Свой досуг солдаты срочники проводят в этих же стенах. Как показывает практика, среди тех, кто выходит на контроль на следовую полосу,

все чаще жители леса, но порой встречаются и настоящие нарушители.

Сергей Андрончик:

Летом задерживали нарушителя. Это был гражданин Грузии. Намеревался переправиться в Республику Польшу незаконно – не через пункт пропуска. Задержал пограничный ряд, контрольный пост проявил бдительность.

Без техники на границе не обойтись, но самые проверенные помощники, пожалуй, они. Кант ходит в наряды вот уже 9 лет, больше чем кто-либо из его хозяев.

В послужном списке пса-пограничника – десятки нарушителей.

Дмитрий Суденков, пограничник:

Тренировок в день – по четыре, по пять проводим. Следовые есть работы, задержания. Почти целый день с собаками.

В тонусе пограничника держит и автоматика. Специальная система может сработать в любой момент, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Это лишь небольшое звено огромной цепочки обороны наших рубежей. Но каждый из них важнейших гарант безопасности всех белорусов.