На совещании у Президента обсудят изменения Уголовно-процессуального кодекса

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 11 февраля, на совещании у Президента будут рассматриваться изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над ним началась два года назад, после встречи с участием главы государства, на которой обсуждались вопросы деятельности судов. Предполагаемые новшества в кодексе должны усовершенствовать порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.