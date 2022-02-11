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На совещании у Президента обсудят изменения Уголовно-процессуального кодекса

11 февраля 2022 07:35
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 11 февраля, на совещании у Президента будут рассматриваться изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании у Президента обсудят изменения Уголовно-процессуального кодекса-1

Работа над ним началась два года назад, после встречи с участием главы государства, на которой обсуждались вопросы деятельности судов. Предполагаемые новшества в кодексе должны усовершенствовать порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.

# Уголовное законодательство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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