На соревнования по инваспорту «Золотой лев» в Могилёве приехали участники из 6 стран

В Могилеве проходит международный турнир по инваспорту «Золотой лев». На старт вышли спортсмены-колясочники из 6 стран. В этом году впервые участие принимают французы. Соревнования проходят как по традиционным дисциплинам: гонки на колясках, стрельба, дартс, так и по малоизвестным: новус, боче или, например, жульбак.

Соревнования для людей с ограниченными возможностями проходят в Могилеве уже в 13 раз и считаются одними из самых масштабных на постсоветском пространстве. В 2016 году «Золотой лев» собрал почти сотню участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Сушкевич-Жакма, участница соревнований по инваспорту «Золотой лев» (Франция):

Я бы хотела предложить подобного рода соревнования в Ницце. Именно для людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями.

Сергей Шурута, участник соревнования по инваспорту «Золотой лев» (Украина):

Такие соревнования должны быть постоянно, они дают силу духа, уверенность в себе. Поддерживать физическое здоровье на должном уровне.

Олег Юрков, организатор соревнований по инваспорту «Золотой лев»:

Инвалиды должны интегрироваться в общество, так как экономика, так же, как эстрада. Если мы раньше проводили (10 лет назад) соревнования только для колясочников. И людей с опорно-двигательной системой, по слуху, по зрению отстраняли. То сейчас мы этим людям тоже разрешаем участвовать, потому что среди них есть перспективные ребята, и они хотят заниматься спортом.