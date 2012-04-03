На социальную поддержку одаренных учащихся и студентов в 2012 году в Беларуси выделено свыше 3,5 млрд рублей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому на социальную поддержку одаренных учащихся и студентов в этом году в Беларуси выделено свыше 3,5 млрд рублей. Средства пойдут на выплату стипендий, поощрение победителей республиканских и международных олимпиад, конкурсов и турниров, а также на оказание материальной помощи молодым талантам.

Также финансовая поддержка ждет молодежные научные и творческие объединения, ученых и преподавателей, которые достигли высоких результатов в развитии способностей юных дарований.

Таким образом будет обеспечена адресная государственная поддержка одаренных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.