На смену жаре в Беларусь пришли дожди и холода. Для кого это не самые удачные дни, а кому похолодание в радость?

Новости Беларуси. Плюс 15. Сразу на 10 градусов опустилась температура по стране. На смену жаре пришли дождь и ветер. Аграрии вынуждены временно отказаться от уборки, а продавцы мороженого подсчитывают убытки. Для кого это не самые удачные дни, а кому похолодание в радость?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В выходные дни, к сожалению, в нашей стране ожидается довольно прохладная, по-настоящему осенняя погода. Необходимо жителям нашей страны надеть теплые куртки и не забыть про зонтики.

Так что тем, кто собирался отдохнуть на природе в ближайшие дни, придется скорректировать свои планы, как это сделали аграрии Гродненской области, которых наступление августовской прохлады не выбило из рабочего ритма.

Дмитрий Дешко, председатель СПК «Сынковичи» Зельвенского района Гродненской области:

Занимаемся уборкой органики, заготовкой органики. Также в растениеводстве на сегодняшний день мы продолжаем заготовку сенажа из многолетних трав. Ремонтируется и подводится под линейку готовности свеклоуборочная техника. Начинаем уборку сахарной свеклы в пределах 5 сентября.

Собрать новый урожай в СПК «Сынковичи» успели еще до проливных дождей. Только полностью вывезти солому с полей не получилось. Но в этом местное руководство проблемы не видит: один-два солнечных дня – и работы продолжатся.

А вот в Гомельской области, которая фактически превратилась в пороховую бочку, наступления дождливых дней ждали с нетерпением. Для возникновения пожара достаточно температуры выхлопных газов автомобиля. Трактор в лесу сравнивают с паяльной лампой.

К сожалению для лесников, пока что дожди обходят область стороной – погода стоит сухая. Уже в десяти районах ввели запрет на посещение лесов. Штрафные санкции на опасный период установлены предельно жесткие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Савошко, начальник отдела охраны и защиты леса Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Все силы лесной охраны проводят усиленное патрулирование, дежурства. Помогает нам в этом «Беллесавиа». Они ежедневно от 6 до 12 часов проводят в воздухе. Количество пожаров небольшое, но ежедневно есть 3-4 пожара.

Одними из первых приход прохладной погоды в Минске ощутили продавцы мороженого. Буквально вчера к ним выстраивались очереди за ледяным лакомством. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Продавец:

Очень сильно упали продажи, потому что нет покупателей.

Холодное дыхание осени чувствуется и в парках. Аттракционы здесь замерли в ожидании клиентов. После горячей поры наступило затишье. Но для посетителей это только плюс – прокатиться на любом аттракционе можно без очереди. И с ветерком.

До конца августа придется мириться с прохладой. Но уже на школьную линейку можно будет одеться полегче. Воздух прогреется до 22 градусов.