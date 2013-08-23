Подведены итоги конкурса молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси»

Новости Беларуси. 23 августа подвели итоги конкурса молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси». Жюри оценило более 350 работ в разных номинациях. Авторы со всей страны присылали свои публикации, фотоснимки и видеофильмы.

Такой конкурс проводился впервые, но возможно станет традицией, чтобы помогать выявлять талантливых авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Шульжицкая, руководитель клуба юных журналистов (Молодечно), победитель в номинации «Останься миг со мною навсегда»:

Сняли фильм под названием «Обелиски памяти». Это фильм, посвященный освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И рассказывает он о тех памятных местах, памятниках Молодечненского района, которые хранят память о те трагических событиях. Очень важно, что молодое поколение обращается к этой теме и с помощью своего творчества пытается выразить свое отношение.

Ксения Бурьяк, победитель в номинации «Сквозь объектив» (Борисов):

Нынешней молодежи нужно раскрыться, раскрыться полностью, чтобы наконец Беларусь нашла тех людей, которые действительно достойны.