На службу в войска специального назначения начали принимать женщин

Столичный спецназ недавно пополнился пятью новобранцами. Они — мастера спорта по гребле, борьбе и легкой атлетике. Правда, неожиданно могут потребовать и декретный отпуск

Утверждение, что служба — дело не женское, эти девушки опровергают на деле. Необычные для спецназа новобранцы каждый день проходят проверку на прочность. И вполне успешно. Осилить марш-бросок или продемонстрировать спарринг — уже не проблема. За сравнительно небольшой срок службы девушки успели заработать себе хорошую репутацию.

Женщина остается женщиной по обе стороны КПП. Для них следить не только за физической подготовкой, но и за внешностью – одно из главных правил. О том, что красота — страшная сила знает каждый. Девушки пользуются таким видом оружия в полной мере. Среди личных вещей этих спецназовцев можно найти и тушь, и помаду.

Если женщина на корабле — к несчастью, то в спецназе — совсем наоборот. Их основная работа — личный досмотр граждан во время массовых мероприятий. В этом аспекте они зачастую даже превосходят мужчин. В планах руководства — превратить великолепную пятерку в целый образцово показательный взвод.

Требования к желающим попасть в женский взвод довольно жесткие. Помимо высшего образования, обязательное условие — хорошая физическая подготовка.

За рубежом в подобных спецподразделениях женщина в штате—давно не новость. Например, Израильский Генштаб ввел такую практику в конце 50-х годов прошлого века. Сегодня у них числится уже более двадцати таких сотрудниц. Самое время и Беларуси проверить на прочность своих женщин.

