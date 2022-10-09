В Витебске на стене здания появилась картина, которая должна светиться в темноте

Новости Беларуси. В Витебске стена здания превратилась в картину площадью 55 квадратных метров. Арт-объект – часть социально-культурного проекта, посвященного художникам-авангардистам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изображение отсылает на 100 лет назад. В то время, когда в Витебске появились утвердители нового искусства. Коротко – УНОВИС – называлось авангардное художественное объединение. Его основателем был Казимир Малевич. А одним из творцов – Марк Шагал. Ими созданы картины, которые после стали всемирно известными шедеврами. Их репродукции украсили улицу Правды неслучайно. Именно она ведет к Музею истории Витебского народного художественного училища, где как раз и была «штаб-квартира» УНОВИС в 1920-х годах.

Марина Жук, автор проекта:

Для меня главная задача – сделать очень качественно. Чтобы это было глубоко. Чтобы это вдохновляло людей. Потому что мы знаем, что эстетика городской среды очень сильно влияет на настроение. И в том числе на воспитание подрастающего поколения. И когда я наблюдаю, как люди проходят мимо стены, как у них появляется блеск в глазах и гордость за наш город, я понимаю, что все это не зря.