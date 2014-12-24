На Рождественском благотворительном балу и аукционе книги удалось заработать 100 млн рублей

Новости Беларуси. 100 миллионов белорусских рублей за книги. Именно столько заработано на Рождественском благотворительном балу и аукционе книги. Он прошел в Большом театре оперы и балета Беларуси.

Центральным событием вечера стала презентация энциклопедии Большого – вся театральная жизнь за более, чем 80 лет. А самым дорогим лотом оказался фотоальбом «Беларусь замковая». Он ушел с молотка за 15,5 милионов. Но главное, что все средства от продажи лотов перечислят на счета белорусских домов-интернатов для детей-инвалидов.

Издатели.

Татьяна Буракова, начальник главного производственного отдела издательства:

Когда разворачивается книга, очень красивая панорама замков.

Бизнесмены.

Сергей Анюховский, директор предприятия:

Мы как предприятие, производящее сладкую продукцию, целевой аудиторией, конечно, являются дети, решили поучаствовать.

Дипломаты.

Манодж Кумар Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Республике Беларусь:

Я люблю Беларусь. Книги Беларуси тоже.

И политики.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Книга – это только вещественное доказательство того, что ты сделал какое-то полезное дело.

Уникальный проект, который стартовал в Год книги, популярен и в Год гостеприимства. А как иначе, если на полках с эксклюзивными томиками белорусской поэзии дружелюбно соседствуют фолианты из-за рубежа. Книги объединяют и творят чудеса.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Нам бы очень хотелось, чтобы эта книга стала хорошим подарком тем, кто участвует в этом рождественском благотворительном Балу книги, и принесла еще подарки детям. С удовольствием с этого бала унесу уникальный проект – «Большую энциклопедию Большого театра».

Культурное пространство на протяжении почти сотни лет – в отражении постановок Большого: несколько тысяч архивных и современных фотографий, более 600 статей. Артисты, композиторы, дирижеры и балетмейстеры – вся история белорусского театрального искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если приобрести «Большую энциклопедию Большого» можно было в свободном доступе (книга в более чем тысячи экземплярах), то за 23 эксклюзивных и раритетных издания развернулись нешуточные баталии.

Это не аукцион «Кристис» или «Сотбис», фото- и видеосъемка разрешена. Поэтому камере СТВ удалось запечатлеть тех, кто стал счастливыми обладателями лотов и при этом чуть счастливее сделал кого-то из белорусских мальчишек и девчонок.

Владимир Пасько, директор типографии:

Сколько она стоит – это не важно. Главное – куда пойдут деньги. Они пойдут на благое дело.

Новогодние красавицы в виде книг, живая музыка и компания единомышленников. Листая страницы, многие даже вспомнили детство и родные края.

Иван Магер:

Я нарадзіўся ў Крыве Смаргонскага раёна, і таму тыя фоты, якія можна ўбачыць тут, нагадваюць нейкую нашу мясцовасць.

Всего на аукционе было продано книг на 100 миллионов белорусских рублей. Самым дорогим лотом стал фотоальбом «Беларусь замковая». Он ушел с молотка за 15,5 миллионов.

Все средства от продажи лотов будут перечислены на счета белорусских домов-интернатов для детей-инвалидов.