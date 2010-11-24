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Во всех районах Минска представители Госконтроля провели прием граждан

24 ноября 2010 15:46
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Возможностью оперативно решить свою проблему воспользовались сотни минчан.

Еще до обеда начали работу горячие телефонные линии. Звучали вопросы о нюансах капремонта, работе медперсонала поликлиник и социальных служб. Объективно, большая часть подобных жалоб — в компетенции местной власти.

Сегодня же многие заручились и поддержкой чиновников более высокого ранга. Разбирательство проведут по каждому сообщению.

Александр Агеев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Вопросы будут решены в соответствии с законом, и все они получат объективный и четкий ответ, за который я лично буду отвечать, за законность этого ответа. По каждой из жалоб будет реакция с оценкой кадров, работы конкретных кадров.

Сегодня же была возможность попасть на личный прием и в режиме живой очереди донести проблему до практически полного состава администрации района.

Следует отметить, что такие встречи проводятся на постоянной основе. Только чиновники главного контролирующего ведомства с начала года провели их более 900, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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