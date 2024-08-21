В Гродненской области устраняют последствия ночной непогоды

Новости Беларуси. Разрушенный мост, размытые дороги, подтопленные деревни. В Гродненском и Берестовицком районах устраняют последствия ночной непогоды. Из-за сильного ливня в области пострадали более 30 частных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе с серьезными проблемами столкнулись жители деревни Бараново и Лаша. Дома затопило. Воды в помещениях от 15 до 30 сантиметров. Подворья и вовсе ушли под воду на метр. А деревня Кунцевщина оказалась отрезана от внешнего мира. Единственный мост, ведущий к населенному пункту, оказался разрушен. Для устранения последствий привлечены работники областного управления МЧС.