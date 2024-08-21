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В Гродненской области устраняют последствия ночной непогоды

21 августа 2024 11:40
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Новости Беларуси. Разрушенный мост, размытые дороги, подтопленные деревни. В Гродненском и Берестовицком районах устраняют последствия ночной непогоды. Из-за сильного ливня в области пострадали более 30 частных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе с серьезными проблемами столкнулись жители деревни Бараново и Лаша. Дома затопило. Воды в помещениях от 15 до 30 сантиметров. Подворья и вовсе ушли под воду на метр. А деревня Кунцевщина оказалась отрезана от внешнего мира. Единственный мост, ведущий к населенному пункту, оказался разрушен. Для устранения последствий привлечены работники областного управления МЧС.

В Гродненской области устраняют последствия ночной непогоды-2

Алеся Игнатович, жительница Бараново:
У нас воды было на улице по пояс, а дома по колено за пару минут.

В Гродненской области устраняют последствия ночной непогоды-4

Вера Шотик, жительница Бараново:
Приехало МЧС, машины 2 или 3 МЧС было, ЖКХ пригнало 11-тонник. Все откачивали воду. С той стороны по 2-3 помпы, с каждого двора стояли, откачивали на ту сторону.

Принимаются все необходимые меры для оказания помощи местным жителям. Ситуация находится на личном контроле руководства региона. 

# Погода в Беларуси # МЧС Беларуси

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