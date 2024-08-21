В Беларуси откроют центр традиционной китайской медицины

Центр традиционной китайской медицины появится в индустриальном парке «Великий камень». Вопросы его создания делегации двух стран обсудили 21 августа в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны уже проделали масштабную работу по подготовке к открытию центра. В его основу лягут традиционные китайские подходы в сочетании с инновационными методами лечения. Услуги будут оказывать как белорусские медики, так и специалисты КНР. Китайская медицина в нашей стране очень популярна. Только за прошлый год медучреждения осуществили свыше 2,5 миллиона процедур в этой области.