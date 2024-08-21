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В Беларуси откроют центр традиционной китайской медицины

21 августа 2024 10:48
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Центр традиционной китайской медицины появится в индустриальном парке «Великий камень». Вопросы его создания делегации двух стран обсудили 21 августа в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны уже проделали масштабную работу по подготовке к открытию центра. В его основу лягут традиционные китайские подходы в сочетании с инновационными методами лечения. Услуги будут оказывать как белорусские медики, так и специалисты КНР. Китайская медицина в нашей стране очень популярна. Только за прошлый год медучреждения осуществили свыше 2,5 миллиона процедур в этой области.

В Беларуси откроют центр традиционной китайской медицины-2

Александр Сиваков, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Министерства здравоохранения Беларуси:
Традиционная китайская медицина достаточно давно существует в Беларуси. Предполагается дальнейшее ее развитие на новом этапе с учетом применения лекарственных средств традиционной китайской медицины, а также современных технологий рефлексотерапии, которые включают в себя использование физических факторов: электрических, электромагнитных полей, лазерного излучения и так далее.

Традиционная китайская медицина широко представлена в медучреждениях и санаториях Беларуси. В стране также ведется подготовка соответствующих кадров. Каждый год вузы выпускают до 250 профильных специалистов.

# Беларусь-Китай # Медицина

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