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Территория бывшего детского лагеря «Зеленое» ушла с молотка за 727 тысяч

10 января 2018 20:43
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Новости Беларуси. Минский городской территориальный фонд государственного имущества 10 января провел повторный открытый аукцион по продаже объекта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стартовая стоимость 596 тысяч рублей, а продали его за 727 тысяч.

Находится лагерь в 10 километрах от столицы.

Территория бывшего детского лагеря «Зеленое» ушла с молотка за 727 тысяч-1

Елена Борщевская, начальник отдела по распоряжению государственным имуществом фонда «Минскгоримущество»:
Одним из условий продажи является использование данного имущества под объект физкультурного-оздоровительного, спортивного назначения либо объект рекреационного назначения. Или под оздоровительный объект. И сохранение функционального назначения, которое я указала выше, в течение пяти лет.

Территория бывшего детского лагеря «Зеленое» ушла с молотка за 727 тысяч-4

Сейчас среди застройщиков особым спросом пользуются изолированные помещения небольшой площади. 18 таких объектов было продано в 2017 году. Следующим на продажу будет выставлен бывший детский лагерь «Рассвет». Его стартовая цена 140 тысяч рублей.

# общество # Аукционы # Фотофакт # Елена Борщевская

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