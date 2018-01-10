Территория бывшего детского лагеря «Зеленое» ушла с молотка за 727 тысяч
Новости Беларуси. Минский городской территориальный фонд государственного имущества 10 января провел повторный открытый аукцион по продаже объекта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стартовая стоимость 596 тысяч рублей, а продали его за 727 тысяч.
Находится лагерь в 10 километрах от столицы.
Елена Борщевская, начальник отдела по распоряжению государственным имуществом фонда «Минскгоримущество»:
Одним из условий продажи является использование данного имущества под объект физкультурного-оздоровительного, спортивного назначения либо объект рекреационного назначения. Или под оздоровительный объект. И сохранение функционального назначения, которое я указала выше, в течение пяти лет.
Сейчас среди застройщиков особым спросом пользуются изолированные помещения небольшой площади. 18 таких объектов было продано в 2017 году. Следующим на продажу будет выставлен бывший детский лагерь «Рассвет». Его стартовая цена 140 тысяч рублей.