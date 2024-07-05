На полу и стенах появлялись загадочные лица. Рассказываем жуткую историю, которая произошла в Испании

Чем больше хозяйка его терла, тем выразительнее оно становилось. Муж срезал кусок цемента и залил его другим раствором. Но через 7 дней пятно снова стало проступать, и уже не одно, а в окружении таких же человеческих лиц. На этот раз фрагмент пола передали ученым. Вскоре выяснилось, что жилой квартал построен на месте кладбища. Во время раскопок под домом обнаружили останки нескольких безголовых тел. Их извлекли и перезахоронили. В доме сделали капитальный ремонт. Кухонный пол сфотографировали, наглухо закрыли тканью и опечатали на 3 месяца. Доступ в дом был полностью перекрыт. Эксперимент проходил под прицелом камер десятков тележурналистов и в присутствии городского нотариуса. После того как ткань сняли, стало очевидно: лица проявились вновь, и их стало больше. До сих пор парапсихологи уверены, что событие в Бельмесе стало самым важным паранормальным явлением ХХ века. Оно было многократно задокументировано и зафиксировано на видео и фототехнику. Но что это было – никто не знает до сих пор. Ясно одно: домам на кладбище – не место.