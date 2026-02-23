Время обновиться, очистить мысли и встретить главный праздник года с миром в душе. У православных верующих начинается Великий пост – самый продолжительный и самый строгий период церковного года, который предваряет праздник Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Священники напоминают: смысл поста не в формальных запретах, а в том, чтобы человек смог остановиться, услышать себя и стать чуть добрее к окружающим.

Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Немаловажной частью нашей жизни по такой традиции христианской, церковной, мы каждый день вспоминаем молитву Ефрема Сирина, в которой мы просим о том, что Господь нам даровал дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. И фактически это та небольшая, казалось бы, вмещающаяся в пару слов духовная программа, которую мы стараемся выдержать в течение всего периода Великого поста, вплоть до самого праздника Воскресения Христова – Святой Пасхи.