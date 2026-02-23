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У православных верующих начинается Великий пост

23 февраля 2026 06:36
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Время обновиться, очистить мысли и встретить главный праздник года с миром в душе. У православных верующих начинается Великий пост – самый продолжительный и самый строгий период церковного года, который предваряет праздник Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих начинается Великий пост-2

Священники напоминают: смысл поста не в формальных запретах, а в том, чтобы человек смог остановиться, услышать себя и стать чуть добрее к окружающим.

Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Немаловажной частью нашей жизни по такой традиции христианской, церковной, мы каждый день вспоминаем молитву Ефрема Сирина, в которой мы просим о том, что Господь нам даровал дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. И фактически это та небольшая, казалось бы, вмещающаяся в пару слов духовная программа, которую мы стараемся выдержать в течение всего периода Великого поста, вплоть до самого праздника Воскресения Христова – Святой Пасхи.

У православных верующих начинается Великий пост-4

В эти дни верующим рекомендуют отказаться от излишней суеты, уделить время семье, поддержать тех, кто нуждается в помощи. Великий пост продлится до 12 апреля, когда православные отметят Светлое Христово Воскресение.

# Православные в Беларуси

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