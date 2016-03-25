«Женщины сегодня нуждаются в поддержке» - Президент потребовал поблажек для женщин в новой пенсионной системе

Новости Беларуси. Пенсионный возраст в Беларуси будет повышен на три года. Такой вариант из предложенных признан наиболее оптимальным и мягким. Тема пенсионной реформы 25 марта стала центральной на совещании у Президента. В чем была необходимость корректировок системы, как именно возрастная планка учитывает нагрузку, например, на женщин?

Белорусский профессор-химик Дмитрий Гриншпан на пенсии ушёл не на заслуженный отдых, а с головой в решение мировых проблем.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ:

Нам всегда говорят, сколько пролилось нефти, но никогда не говорят, сколько собрано. Это мировая проблема. Тот же Мексиканский залив.

Этот порошок Гриншпана впитывает разлитую нефть, как губка, и сгорает в печи, как обычные дрова. Изобретение состоит из отходов отечественной промышленности. Полезную новинку для экономики и экологии доктор химических наук разработал в возрасте, который в Беларуси не считается экономически активным.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ:

Есть явные и неявные знания. Явные мы передаем во время работы, во время чтения лекций. Но есть те комментарии и тот опыт, который мы будем передавать только при личном общении. Если мы исключим себя из общества, то именно общество потеряет значительно больше, чем пенсионер, который сам ушел, добровольно.

Каждый четвёртый белорус остаётся передавать свои знания и навыки и после получения пенсионного удостоверения. Таких деятельных и опытных профессионалов называют «золотым запасом». Но время и экономика ждёт активного участия от всех жителей страны. Беларуси необходима пенсионная реформа. Первым об этом заговорил Александр Лукашенко ещё в прошлом году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой тут фобии реформаторства быть не должно. Никакого такого фронтального наступления на некоторые процессы. Еще раз подчеркиваю: народ это наш не воспримет. Правильно, что не воспримет и не воспринимает. По мере накопления проблем, появления новых проблем, вопросов, которые надо решать, которые встают остро. Их надо решать. В спокойном режиме, разговаривая с людьми, убеждая наше общество в том, что это надо делать. Так мы поступили по коммунальным услугам, найдя компромиссный вариант с обществом.

Пенсионный возраст, как и коммунальные тарифы для социально ориентированной Беларуси - приоритетный вопрос. В фокусе не только финансовая сторона, но и пожелания людей. После обсуждений экспертами и общественными организации, в трудовых коллективах и массмедиа – итоговое совещание у Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень аккуратно измеряем настроения общества. Должен сказать, что сегодня уже большинство нашего населения согласны на повышение пенсионного возраста. Когда людям разъяснили, в чем суть и как мы намерены действовать, в принципе и пенсионеры приняли. Кого вроде и не касается этот вопрос. Они приняли нашу позицию. Поэтому сегодня ситуация общества более или менее нормальная. Молодежь наша – просто молодцы! Понимая то, что это коснется их, прежде всего, и работающих, тем не менее спокойно восприняли эти предложения. Я не говорю, что это нравится. Еще раз подчеркиваю. Но бывает, что не нравится, но никуда не денешься, к этому надо идти.

В стране сейчас на 3 пенсионера около 7 трудоспособных белорусов. Если пенсионный возраст не повышать, этот показатель ухудшится, а значит, снизятся пенсии и возрастёт нагрузка на экономику. Чтобы это понять, не нужно быть финансовым аналитиком.

Минчане:

Я сама пенсионерка. Готова еще поработать 2, 3, 4 года.

Надо исходить из того, с какого возраста человек работает. И по мере здоровья: на сколько человек готов работать.

Все вокруг повышают. Мы не может отставать. Россия повышает.

Это очень правильное решение. Сегодня никто в 55 и в 60 лет на пенсию не уходит. Потому что люди себя чувствуют себя гораздо лучше, чем раньше.

Недалёкое прошлое. В хронике начала 90-ых акценты на пустых прилавках и грошах в руках пожилых людей. Залог того, что такое не повторится в истории страны – реформа пенсионного обеспечения. Сегодняшнее решение – на будущее. Иначе свой груз переложим на плечи детей и внуков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эту проблему надо решать сегодня, главным образом потому, что ее нельзя оставлять нашим детям. То есть то, что мы должны решить сегодня, не должны решать наши дети. И терпеть потом из-за нашей нерешительности. Число пенсионеров при таком пенсионном возрасте, как у нас, растет значительно большими темпами, нежели остается работающих людей. То есть работающие люди уже сегодня испытывают проблемы с содержанием пенсионеров. Пенсионный фонд у нас не растет, и нам уже сегодня из бюджета приходится финансировать пенсионный фонд. Это никуда не годно. Мы таким образом забираем у врачей, учителей, военных и так далее определенные средства, не развиваем государственные и прочие программы. В то же время понимаем, что уменьшить пенсии нельзя. Так же, как и нельзя увеличить налоги или социальные взносы, платежи в эти социальные фонды. Это тоже не путь. Поэтому от принятия соответствующих решений нам никуда не деться.

Пенсионная реформа сейчас - это своевременный и экономически обоснованный жест ответственности. Ежегодно на заслуженный отдых отправляли по 110 тысяч белорусов. На такое же количество работников пополнялся рынок труда. В следующем году – демографическая яма. Уйти на пенсию должны 130 тысяч белорусов, а сменят их лишь 90 тысяч молодых специалистов.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Пятилетка, которая начинается с 2017 года, особенная. Потому что будет выходить на пенсию гораздо больше людей, чем обычно. Если обычно входит у нас в пенсионную систему, получает право на пенсию где-то 110-120 тысяч, то сейчас это будет 130-140 тысяч. Одновременно с этим людей, которые пополнят трудоспособные ряды, количество резко уменьшится. У нас трудоспособный возраст – с 16 лет. Это как раз те дети, которые родились в 90-е годы. Поэтому чрезвычайно важно для того, чтобы была стабильная обстановка в государстве, сохранить когорту трудоспособного населения.

Первая страна, в которой стали выплачивать пенсии пожилым соотечественникам, – Германия. Сейчас немцы на заслуженный отдых могут уйти в 65-67 лет. Во Франции это можно сделать раньше, но полную пенсию получают за 40 лет трудового стажа. В Великобритании для мужчин надо выработать еще больше - до 44 лет. Женщинам на пять лет меньше. В США в 65 лет пенсионное удостоверение выдают тем, кто родился раньше, чем закончилась Великая депрессия, всем остальным гражданам -на два года позже.

Человечество стареет. Качество и продолжительность жизни растёт, рождаемость падает. Поэтому систему пенсионного обеспечения постоянно подвергают ревизии правительства даже самых обеспеченных стран.

Белорусский вариант пенсионной реформы – мягкий. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно начиная с января 2017-го. В год на полгода. За шесть лет возраст для выхода на заслуженный отдых поднимут на три года. Изначально экономисты настаивали на пенсионном пороге для женщин в 60, для мужчин – в 63. Министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина с удовольствием делится: особую роль белорусок подчеркнули даже в пенсионном законодательстве. Поблажек для женщин потребовал лично Президент.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты населения Республики Беларусь:

Вариант 58/63 наиболее мягкий. Он учитывает и загрузку женщин и то, что наши женщины нуждаются сегодня в поддержке, потому что у них нагрузка и дома больше и работают они тоже дольше. Это уже результаты статистики. Но вы знаете, в самом начале обсуждения этих вариантов, когда экономический блок стал доказывать более рациональные подходы с точки зрения экономики, то Президент просто принял волевое решение. И сказал: «Вы знаете, мы других вариантов просто не будем рассматривать. Да, наши женщины сегодня нуждаются в поддержке, и мы ее будем оказывать».

Кому и когда выходить на пенсию продумывали в кабинетах министерств, обсуждали за круглыми столами, спрашивали у людей. Мнения проанализировали, остановились на трёх вариантах, а выбрали самый справедливый. Повышение коснется всех: мужчин и женщин, заводчан и аграриев, людей в форме и с ведомственными и министерскими портфелями. Самую ожидаемую новость озвучивает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди приняли также наше предложение, что уходить от этого не надо, должна быть солидарная, распределительная система пенсий, как это у нас сейчас существует, и на добровольной основе накопительная система, что у нас не запрещено и законодательно определено. Разрешить накопительную систему в добровольном порядке. И мы, таким образом, потихоньку, если будет складываться ситуация, можем прийти к накопительной пенсии, так, как это принято в развитых западных государствах, или отказаться от нее, если нам это не подойдет, оставив ту же солидарную систему. То есть мы не уничтожаем то, что работает сегодня. В то же время обращаем внимание и даем развитие в нашей стране новой системе.

Ещё одно требование Президента. Пенсионная реформа со следующего года, а новые рабочие места уже в этом. Минимум пятьдесят тысяч. С возрастом выхода на отдых решили, с видом пенсионной системы определились. Понятно и прозрачно как в жировках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.