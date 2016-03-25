«У людей есть стимул экономить»: белорусы начали получать понятные жировки по новым тарифам

Новости Беларуси. 25 марта белорусы получили первые, можно сказать, «обновленные» жировки. В счет-извещениях стоимость услуг ЖКХ пересчитана уже по новым тарифам. Платежные документы доступны и в электронной системе.

Напомню, накануне Президент подписал указ. Каковы сроки оплаты февральских жировок, чтобы не дошло до пени? И когда получим обновленные жировки?

Жировку в почтовом ящике еще не нашла, но в электронном варианте уже оценила. Письмо счастья многодетную маму Светлану не то, чтобы осчастливило, но весьма порадовало. Когда жировка худеет, вес семейного кошелька уходит только в плюс.

Светлана Дюбинская, многодетная мама:

В прошлом месяце приходила оплата за лифт на шестерых, сейчас уменьшили, за деток платить не надо. Это очень хорошо.

Вот они новые, только-только напечатанные извещения. Расчетно-справочные центры работают в усиленном режиме. Уже началась доставка. Так что, время заглянуть в почтовый ящик.

Жировка стала понятней и пополнилась графой «перерасчет». Цифры индивидуальны и зависят от метража квартиры, количества жильцов и количества оказываемых услуг. По новым тарифам «коммуналку» посчитали не только за февраль, но и за январь.

Наталья Чернуха, начальник расчетно-справочного центра №3 Минска:

Сейчас в квитанции видно, что отчисления, которые по квадратным метрам, и остались по квадратным метрам. А остальные услуги да, у нас начисляются по количеству граждан. Я думаю, теперь для людей станет более ясно, за что они платят.

Новые жировки обсуждали, пожалуй, на всех кухнях страны. Тема вызвала большой резонанс. Определенность внес президентский указ. Изменения коснулись шести тарифов. Водоснабжение подешевело больше, чем в полтора раза, водоотведение – почти в два с половиной. Определили максимальную цену за техобслуживание домофона. Изменились счета за пользование лифтом, уборку и свет в подъезде. Теперь сумма зависит не от площади квартиры, а от количества жильцов.

Анатолий Шагун, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Это ведь предельные уровни тарифов. То, что касается именно возмещения затрат. Как по уборке вспомогательных помещений, так и по расходам электрической энергии. Смысл его в чем: меньше можно, нельзя больше. То есть у людей есть стимул экономить, чтобы заплатить меньше.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаться в этом году больше не будут. А вот внешний вид жировка изменит. К маю счета приведут в единую форму.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Волнения, которые возникли в обществе после получения январских жировок, улягутся. Люди получат новые жировки, уже понятные. Жировки с понятными тарифами, с понятными суммами, прозрачными, которые не вызовут недовольства людей.

Бумажные варианты извещений найдут своих адресатов до 29 марта. Оплатить жировки без пени белорусы смогут до 5 апреля. Причем, рассчитаться за «коммуналку» можно будет и в это воскресенье. Почтовые отделения будут работать как в Минске, так и во всех областных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.