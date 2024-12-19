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На площадке возле Дворца спорта открылась выставка «Ёлки нашего города»

19 декабря 2024 18:22
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Еще одна новогодняя вечнозеленая красавица зажгла огни на площадке у Дворца спорта. Здесь стартовал конкурс «Елки нашего города», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площадке возле Дворца спорта открылась выставка «Ёлки нашего города»-2

Первым празднично украшенное дерево презентовал Заводской район. Он славится своими жителями и производствами и по праву считается промышленным сердцем столицы. Поэтому и елку украсили соответствующе – логотипами крупных предприятий и яркими огоньками. Затем началась концертная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они проводили интерактивы и конкурсы. На сцене выступили артисты и творческие коллективы.

На площадке возле Дворца спорта открылась выставка «Ёлки нашего города»-4

Виталий Казанович, педагог аккомпаниатор образцового ансамбля народной песни «Святкі»:
Мы видим, как наш коллектив приветствуют, как у людей гордость берет за то, что наши дети представляют нашу белорусскую культуру. 

На площадке возле Дворца спорта открылась выставка «Ёлки нашего города»-6

Владимир Шебеко, глава администрации Заводского района:
Мы гордимся своими трудовыми коллективами, за этот год многое сделано. Приросли по объемам промышленной продукции более 20 %. Это заслуга в первую очередь предприятия промышленного центра, с учетом того, что каждый на своем месте трудился достойно, привносил свой вклад. 

В выставке «Елки нашего города» примут участие все районы столицы. Презентации сопровождаются культурной программой, где можно интересно провести время.

# Выставки в Минске # Новый год

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