На площадке возле Дворца спорта открылась выставка «Ёлки нашего города»

Еще одна новогодняя вечнозеленая красавица зажгла огни на площадке у Дворца спорта. Здесь стартовал конкурс «Елки нашего города», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первым празднично украшенное дерево презентовал Заводской район. Он славится своими жителями и производствами и по праву считается промышленным сердцем столицы. Поэтому и елку украсили соответствующе – логотипами крупных предприятий и яркими огоньками. Затем началась концертная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они проводили интерактивы и конкурсы. На сцене выступили артисты и творческие коллективы.

Виталий Казанович, педагог аккомпаниатор образцового ансамбля народной песни «Святкі»: Мы видим, как наш коллектив приветствуют, как у людей гордость берет за то, что наши дети представляют нашу белорусскую культуру.

Владимир Шебеко, глава администрации Заводского района:

Мы гордимся своими трудовыми коллективами, за этот год многое сделано. Приросли по объемам промышленной продукции более 20 %. Это заслуга в первую очередь предприятия промышленного центра, с учетом того, что каждый на своем месте трудился достойно, привносил свой вклад.

В выставке «Елки нашего города» примут участие все районы столицы. Презентации сопровождаются культурной программой, где можно интересно провести время.