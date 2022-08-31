На пигментацию влияют стрессы и гормональные сбои. Какие родинки опасны?
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Существует мнение, что, если у человека много родинок – это значит, что он счастливый. Однако в некоторых случаях это далеко не так. За родинками нужно внимательно наблюдать и в случае их изменений обязательно обращаться к специалисту.
Родинки, или как их правильно называть, невусы, – это врожденные или приобретенные доброкачественные образования кожи, которые возникают из меланоцитов, то есть клеток, которые содержат пигмент мелатонин.
Алеся Романовская, врач-онколог:
В течение жизни родинки появляются по нескольким причинам, во-первых, это генетически детерминированный фактор, то есть то, что передалось по наследству от родителей. И следующие факторы, которые влияют на появление невусов – это какие-то гормональные перестройки в организме, например, в период полового развития, во время беременности у женщин, а также во время стрессов и гормональных сбоев в организме.
Александр Жуковец, заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент:
Невусы обычно равномерно окрашены, у них обычно четкие достаточно края, они редко достигают размера сантиметра. Меланома же в росте никогда не останавливается, то есть она увеличивается в размерах по площади, она начинает менять цвет, то есть там наблюдается полихромия, когда в невусе обычно один-два цвета, а в меланоме бывают и синие, и белые участки.
Один из факторов развития меланомы – чрезмерное ультрафиолетовое облучение. Именно оно и может вызвать специфические мутации в меланоцитах.
Александр Жуковец:
Когда человек получает постоянное ультрафиолетовое облучение, особенно в высоких дозах, количество мутаций увеличивается в этих клетках. И это постепенно, это не происходит за минуту, за две, это не происходит за месяц, это достаточно длительный процесс. Когда меланома развилась, все, процесс может быстро протекать. По статистике, примерно только в одном из двухсот тысяч невусов может развиться меланома. И большая часть меланомы развивается не из невусов, а первично на коже развивается меланома.
Меланома это не одна опухоль. Чаще всего это опухоли в виде пятна, которые увеличиваются в размерах и могут достигать пяти, шести или семи сантиметров в диаметре.
Алеся Романовская:
Для того, чтобы вовремя обнаружить меланому, человек должен осматривать кожные покровы, желательно это делать раз в 3-6 месяцев, и раз в год приходить к врачу на осмотр, потому что существуют труднодоступные области, где человек сам не сможет провести осмотр.
Специалисты не рекомендуют увлекаться солнечным загаром и солярием людям, у которых есть склонность к появлению родинок. Но избежать попадания солнечных лучей на кожу не всегда удается, поэтому у врачей есть свои рекомендации.
Алеся Романовская:
Если человек хочет загорать, то это в безопасное время – до 10 утра и после 16 вечера. Если же человек находится по каким-то причинам в другое время, то следует использовать защитные крем SPF выше 30, также защитную одежду, очки солнцезащитные, шляпу, чтобы максимально защитить свою кожу от ультрафиолета.