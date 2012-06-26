На параде в Минске 3 июля пройдёт китайская техника

Новости Беларуси. Китайская военная техника пройдет в составе механизированной колонны военного парада в честь Дня независимости 3 июля. «Китайские легкобронированные автомобили, поступившие недавно на вооружение сил специальных мероприятий белорусской армии, примут участие в военном параде в Минске», - сообщил на пресс-конференции в Минске военный комендант военной комендатуры Вооруженных сил Беларуси Анатолий Грицев. Народно-освободительная армия Китая на минувшей неделе передала белорусской армии 22 легкобронированных специальных автомобиля «Дунфэн Мэнши».

В военном параде в День Независимости 3 июля в Минске примут участие свыше 5,5 тысячи человек, 220 единиц техники и 35 воздушных судов. В пеших парадных расчетах перед трибунами пройдут 3.700 человек. В параде также примут участие представители Вооруженных сил России - подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии (Псков).

В составе механизированной колонны будет задействован блок исторической техники, которая использовалась в годы Второй мировой войны.

Празднование Дня независимости Республики Беларусь пройдет по традиционному сценарию и, кроме военного парада и салюта, будет включать в себя гала-концерт, театрализованное спортивное молодежное шествие и другие культурно-массовые мероприятия. Кульминацией торжества станут праздничные салюты, которые окрасят небо над столицей, Брестской крепостью и всеми областными центрами ровно в 23:00, сообщает сайт ctv.by.