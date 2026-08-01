На «Острове Мужества и Скорби» почтили память воинов-интернационалистов

Более 700 белорусских солдат оставили свои жизни под палящим солнцем Афганистана. Их имена высечены в камне. В преддверии 30-летия со дня открытия монумента Мужества и Скорби на «Острове слез» в Минске почтили память тех, кто исполнил свой воинский долг за пределами Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Ананченко, председатель Витебской городской организации «Братство» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Это святое место, где мы бываем два раза в году. Это 25 декабря, когда наши войска вошли в Республику Афганистан. И 15 февраля, что наконец-то мы оставили далекую страну. Такие памятники стоят в честь тех молодых людей, которые никогда уже не будут вместе с нами.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Мы издали книгу про историю создания памятника. Все с исторической достоверностью, потому что брали архивы и горисполкома, и облисполкома, и все, что нам попадало. В этой книге мы отразили, чтобы знал каждый, как строился памятник.

Видите, это уже стал брендом города-героя Минска. И все с удовольствием идут и смотрят. И дай бог, чтобы знали об этом памятники, что ребята не зря погибали. И каждый солдат знал, что мы защищаем южные рубежи СССР.