На Октябрьской площади прошла акция протеста против учений «Запад-2017»

Новости Беларуси. Как обычно малочисленная и бессмысленная акция оппозиции. После летних каникул учебный год начался у борцов с военными учениями. На фоне европейских заявлений о безопасности маневров «Запад 2017» совсем небольшая группа людей все же пытается нагнетать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, предстоящее совместное белорусско-российское учение пройдет с 14 по 20 сентября.

Оно будет максимально открытым для общественности. Кроме военных атташе, аккредитованных в Беларуси, только от НАТО наблюдать за ним будут три офицера. По данным МИД нашей страны, на данный момент более 250 иностранных журналистов получили разрешения на работу на этом учении.