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На Октябрьской площади прошла акция протеста против учений «Запад-2017»

08 сентября 2017 17:26
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Новости Беларуси. Как обычно малочисленная и бессмысленная акция оппозиции. После летних каникул учебный год начался у борцов с военными учениями. На фоне европейских заявлений о безопасности маневров «Запад 2017» совсем небольшая группа людей все же пытается нагнетать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, предстоящее совместное белорусско-российское учение пройдет с 14 по 20 сентября.

Оно будет максимально открытым для общественности. Кроме военных атташе, аккредитованных в Беларуси, только от НАТО наблюдать за ним будут три офицера. По данным МИД нашей страны, на данный момент более 250 иностранных журналистов получили разрешения на работу на этом учении.

На Октябрьской площади прошла акция протеста против учений «Запад-2017»-1

# общество # Акции протеста # Фотофакт

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