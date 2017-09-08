Огород, Wi-Fi, галерея: что такое «Идеальный небоскреб» и зачем его построили в центре Минска

На улице Октябрьской в Минске, прогуливаясь мимо трамвайных путей, можно заметить необычное сооружение. Это «Идеальный небоскреб». Так его назвали авторы проекта – молодые архитекторы Илья и Анастасия. Ребята решили разнообразить городское пространство, привнести в него что-то новое и полезное.

Илья Котлярский, архитектор:

Чтобы сделать город более живым и ярким, мы решили сделать что-то некоммерческое на улице. Но не просто лавочку или беседку, а что-то более масштабное и глубокое. Потому что сейчас все самое интересное в Минске происходит в зданиях. А мы хотели, чтобы происходило и на улице.

Возвести необычное сооружение архитекторы решили давно, но только сейчас смогли воплотить идею в жизнь. В строительстве приняли участие всего 40 человек – волонтеры, друзья и просто неравнодушные прохожие.

Анастасия Лемешонок, архитектор:

Мы пошли на Social Weekend, сначала выиграли хакатон, а потом мы стали финалистами самого Social Weekend и нас поддержали два мецената. За счет этого появилось финансирование на этот объект.

Андрей Крохин, волонтер:

Мы все очень рады, что у нас все-таки получилось его сделать в центре города. Раньше это казалось немного нереальным.

«Идеальный небоскреб» представляет собой 6-метровое открытое сооружение, которое состоит из 66 деревянных модулей. Здание, больше напоминающее арт-объект, – многофункционально. В нем разместились барная стойка, места для отдыха, отделения для буккроссинга и даже небольшой огородик.

Анастасия Лемешонок:

Вот здесь растет клубника, помидоры и мелисса.

Если разрядился мобильный телефон, в «Идеальном небоскребе» его можно без труда подзарядить. Здесь вмонтированы специальные разъемы, которые работают от солнечных батарей.

Илья Котлярский:

Точка доступа Wi-Fi скоро будет и сбор дождевой воды, который собирает воду для полива растений.

Фасад со временем красиво обовьет виноградная лоза, также здесь появится лестница, парковка для велосипедов и пандус для людей с ограниченными возможностями. Илья Котлярский:

Поднимаемся на второй уровень, по кругу можно будет пройти, это будет обзорная площадка и будут висеть 10 картин художников. Они скорее всего будут обновляться. Это такая открытая галерея бесплатная.