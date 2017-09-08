«Делаем ставку на молодежь и наставничество»: 30 молодых специалистов МАРТ 8 сентября вступили в ряды БРСМ

Новости Беларуси. Молодые сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли присоединились 8 сентября к самому масштабному объединению страны. Членские билеты БРСМ в торжественной обстановке получили три десятка специалистов. Вручал документы глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимира Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь: Мы делаем ставку на молодежь и, конечно, на наставничество. Должен быть такой синтез. Так задача и ставится: каждый начальник управления, отдела должен иметь перспективный резерв кадров.

Ольга Савченко, инспектор Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Мы хотим соревноваться, мы хотим занимать места, показывать, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли способно проявить себя. И, конечно, в этой связи мы рады вступать в БРСМ. Чтобы показать свой командный дух и на что мы способны.

Новые члены БРСМ присоединились к благотворительной акции – они принесли на церемонию игрушки для ребят из детских домов.