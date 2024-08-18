На МТЗ подвели итоги студенческого проекта «Тракторостроитель-2024»

На Минском тракторном заводе подвели итоги проекта «Тракторостроитель-2024», в рамках которого в производственных подразделениях предприятия на протяжении 2 месяцев трудилось более сотни студентов и учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодых людей распределяли по профилю вузов. Они получили направления в механические цеха, корпуса сборки тракторов и на сборочное производство. Многие пополнили ряды жилищно-коммунального отдела и комбината общественного питания. В отрядах не только новички, но и «ветераны», которые приходят сюда на практику уже несколько лет.

Владимир Пискижев, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по идеологической работе и социальному развитию:

Я на протяжении 3 лет смотрю: после первого года и во второй год ребята пришли в качестве бойцов, но еще учащихся или студентов вузов. И по окончании учебного заведения, даже будучи молодыми специалистами, выпускниками, приходят к нам. Пример такой у нас в этом году есть. Парень был командиром отряда и проходит к нам на работу. С удовольствием возьмем.

Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Ребят, которые приезжают работать, обеспечивают всем необходимым: общежитие, оплата труда и питание. А проект стал не только кузницей кадров, благодаря ему студенты находят новых друзей.

Андрей Купаленко:

Мои трудовые будни проходили достаточно интересно, я работал столяром в цехе строительства и благоустройства. Собирал ящики, поддоны для двигателей.