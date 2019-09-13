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«На моем счету уже 10 спасённых жизней». А ещё он ловил питона в детском саду. Жизнь сотрудника МЧС

13 сентября 2019 07:43
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – минчанин года-2019, старший пожарный ПАСЧ №3 Заводского РОЧС – Алексей Матрунёнок.

Накануне Дня города звания «Минчанин года-2019» были удостоены 11 жителей столицы.

«На моем счету уже 10 спасённых жизней». А ещё он ловил питона в детском саду. Жизнь сотрудника МЧС-1

Алексей Матрунёнок, «Минчанин года-2019», старший пожарный ПАСЧ №3 Заводского РОЧС:
Пожарным я работаю на протяжении 5 лет. На моем счету человек 10 уже будет спасенных жизней.

«На моем счету уже 10 спасённых жизней». А ещё он ловил питона в детском саду. Жизнь сотрудника МЧС-4

Были ли курьезные ситуации у вас в работе?

Алексей Матрунёнок:
Как-то мы выезжали на чрезвычайную ситуацию: в детском саду – змея. Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Какие у нас в Беларуси змеи есть: гадюки, медянки, ужи. Но, прибыв на место вызова, мы наблюдаем большого двухметрового питона! Который ползет и пытается открыть входные двери в детский сад. Мы не ожидали такого увидеть. Долго думать не было времени: дети, детский сад. Змею отловили, передали в зоопарк. В последующем мы уже узнали, что змея домашняя, и сбежала.

«На моем счету уже 10 спасённых жизней». А ещё он ловил питона в детском саду. Жизнь сотрудника МЧС-7

«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске

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# МЧС Беларуси # общество # Алексей Матрунёнок

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