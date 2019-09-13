«На моем счету уже 10 спасённых жизней». А ещё он ловил питона в детском саду. Жизнь сотрудника МЧС

Алексей Матрунёнок, «Минчанин года-2019», старший пожарный ПАСЧ №3 Заводского РОЧС: Пожарным я работаю на протяжении 5 лет. На моем счету человек 10 уже будет спасенных жизней.

Были ли курьезные ситуации у вас в работе?

Алексей Матрунёнок:

Как-то мы выезжали на чрезвычайную ситуацию: в детском саду – змея. Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Какие у нас в Беларуси змеи есть: гадюки, медянки, ужи. Но, прибыв на место вызова, мы наблюдаем большого двухметрового питона! Который ползет и пытается открыть входные двери в детский сад. Мы не ожидали такого увидеть. Долго думать не было времени: дети, детский сад. Змею отловили, передали в зоопарк. В последующем мы уже узнали, что змея домашняя, и сбежала.