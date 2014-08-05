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Выставка киноплакатов открылась в Музее истории белорусского кино в Минске

05 августа 2014 18:43
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Новости Беларуси. Проследить историю белорусского кинематографа по оригинальным ретро-афишам. Уникальная выставка киноплакатов открылась в Музее истории белорусского кино в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В экспозиции несколько десятков полноформатных и полноцветных репринтов афиш к белорусским фильмам 20-30-х годов 20 века.

В представленной коллекции есть и настоящие раритеты - 3 киноплаката на белорусском языке к фильмам «Песня вясны», «Кастусь Калiноўскi» и «Джэнтльмен  i певень».

 

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт

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