Правила ввоза товаров в Беларусь из-за границы изменились для частых путешественников

Новости Беларуси. В Беларуси изменились правила ввоза товаров для физических лиц. Ограничения коснутся лишь частых путешественников и носят рекомендательный характер.

Граждане, которые пересекают границу на машине раз в неделю, смогут привезти не более 1 литра алкоголя на человека.

Раз в месяц можно приобрести для себя три наименования одежды, стройматериалов, автозапчастей, в том числе бывших в употреблении.

Беспошлинно из-за границы можно ввезти только один комплект автомобильной резины – на выбор летней или зимней. Причем сделать это может исключительно владелец машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто пересекает границу не чаще одного раза в три месяца, нормы остались прежними.

Большая часть ввозимых физлицами шин, якобы для личного пользования, идет на продажу. А нарушения с перемещением через границу алкоголя чаще всего фиксируется среди пешеходов. 6 августа об этом шла речь в Государственном таможенном комитете.

С 1 августа пересмотрены нормы беспошлинного ввоза товаров в Беларусь. Лимиты уменьшились и касаются целого списка вещей и продуктов питания. Однако применяться ограничения будут лишь к тем, кто пересекает границу чаще одного раза в квартал.

Кроме того, новшества не носят статус законодательного акта и являются лишь методической рекомендацией. Решение об уплате или не уплате таможенной пошлины будет принимать инспектор на основе информации о частоте и цели пересечения границы путешественником, ассортимента и потребности в перевозимых товарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Эти изменения мы и на сайте разместили, чтобы наши граждане тоже об этом знали. Мы регулируем частоту провоза, ввоза лицами таких товаров. Например, мы определили, что если лицо чаще, чем раз в семь дней, то есть в неделю, пересекает границу, то мы признаем для личного пользования не более одного литра алкоголя. Если в пешем порядке (больше у нас как раз злоупотреблений при пересечении пешеходами), мы определили норму в неделю пол-литра алкоголя. Для тех граждан, которые пересекают в служебной командировке, на отдыхе, при туризме, путешествии и так далее, конечно, это распространятся не будет.