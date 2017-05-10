На Минск обрушился снег, а в квартирах отключают горячую воду. Комментарий Министерства ЖКХ

Новости Беларуси. С самого утра в Минске идет снег. Из-за непогоды дорожная ситуация усложнилась. На многих участках было затруднено движение.

Впрочем, такой неожиданный минус сказывается не только на работе транспортной системы города. Жилищно-коммунальным службам сегодня приходится держать ответ перед жителями столицы. Впереди – отключение горячей воды в домах, что в первую очередь вызывает вопросы у минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Козлов, начальник отдела энергетики и научно-технического развития Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Графики отключения горячей воды были согласованы до 15 апреля, досланы всем организациям, чтобы они произвели подготовку к данному мероприятию. И, соответственно, по графику будет проведена работа по испытанию и тепловых сетей, так и в принципе профилактические ремонты и оборудования котельных, и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.