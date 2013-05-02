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На Минщине началась запись в молодежные стройотряды

02 мая 2013 14:53
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Новости Беларуси. На Минщине началась запись в молодежные стройотряды. Тем, кто хочет отдохнуть и заработать, в каждом районе предоставят такую ​​возможность.

Так, на Столбцовщине планируют трудоустроить более 200 молодых людей. Традиционно, желающие работать - студенты, которые возвращаются в район на каникулы, и местные школьники. Более 20 человек уже обратились в районный комитет БРСМ с просьбой устроиться на работу в детские оздоровительные лагеря.

Также, для молодежи предоставят рабочие места промышленные предприятия и сельхозорганизации. Большой фронт работ и по благоустройству населенных пунктов.

В прошлом году в среднем за месяц молодежь в районе заработала полтора миллиона рублей. Между тем, работодатели имеют спрос на молодые кадры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Стройотряды в Беларуси

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