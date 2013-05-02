2 мая ровно 68 лет назад воины Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов взяли штурмом Берлин

Новости Беларуси. В этот день ровно 68 лет назад воины Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов взяли штурмом Берлин. На ликвидацию вражеской группировки потребовалось пять дней.

2 мая советская армия завершила разгром немецко-фашистских войск и полностью овладела столицей Германии. К трем часам дня остатки берлинского гарнизона общим количеством более 134 тысяч человек сдались в плен. А днем ранее, в ночь на 1 мая, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Красное знамя над куполом рейхстага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, Беларусь готовится к празднованию 9 мая. Торжества пройдут по всей стране. Так, только в Минске запланировано свыше полусотни мероприятий. Одно из главных — шествие по проспекту Независимости, которое завершится возложением цветов и венков к монументу на площади Победы.

Традиционно в центре внимания - ветераны Великой Отечественной. Завершится праздник в 10 часов вечера праздничным салютом. Минчан и гостей столицы ждёт и немало новшеств. Так, улица Карла Маркса по выходным вновь станет пешеходной. К 9 мая здесь подготовлена тематическая программа, посвященная Дню Победы.