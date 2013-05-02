Милиционеры провели акцию, направленную на уменьшение преступлений в отношении пожилых людей

Новости Беларуси. Правоохранители подводят итоги специальной комплексной акции. Она призвана уменьшить количество правонарушений в отношении пожилых людей.

В течение десяти дней милиционеры встречались с пенсионерами и просили их быть более внимательными. В частности, не приглашать в дом незнакомых.

На участке старшего инспектора Пуховичского районного управления внутренних дел Владимира Майко 20 деревень. А это 3 тысячи 600 человек. В основном, пожилые люди. За время акции милиционер побеседовал почти с каждым.

В последнее время в районе распространенны правонарушения с участием лиц цыганской национальности. Так, из-за них жительница деревни Липск Пуховичского района не досчиталась значительной суммы денег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Майко, старший участковый инспектор Пуховичского РУВД:

Мы обращаемся всегда к пожилым людям, пытаемся довести до них, что необходимо не пускать таких людей и сообщать о них в милицию, чтобы мы смогли своевременно среагировать и предупредить это преступление.