Прямой эфир

На месте бывшего военного полигона возле поселка Колодищи появится жилой район Зеленый Бор

28 ноября 2011 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Застраивать его будут сравнительно невысокими домами: в основном в 5-7-этажей, отдельные – в 9. Квартирный вопрос здесь смогут решить более 200 тысяч минчан.

Кроме того, уже в следующем году строительные организации района начнут осваивать площадки на улице Дражня. Здесь вырастут четыре 19-этажки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Галь, глава администрации Партизанского района Минска:
Предусматривается присоединение к Минску территории, которую сегодня занимает бывший полигон.
В районе сегодня недостаточно свободных территорий для того, чтобы массово строить жилье. А в нем мы нуждаемся. И поэтому при присоединении такой территории за границами кольцевой дороги появится возможность строительства не только жилых, но и общественных и социально-значимых объектов.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 ноября 2011 17:31

К 120-летию со дня рождения Максима Богдановича в Минске представили историко-культурный проект, посвященный слуцким поясам

28 ноября 2011 16:51

В Беларуси стартовал масштабный мониторинг работы госорганов с обращениями граждан. Какие проблемы волнуют белорусов?

28 ноября 2011 14:25

В Институте журналистики БГУ открыли аудиторию в честь известного педагога и ученого-философа Ефросиньи Бондаревой