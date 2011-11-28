На месте бывшего военного полигона возле поселка Колодищи появится жилой район Зеленый Бор

Новости Беларуси, Минск. Застраивать его будут сравнительно невысокими домами: в основном в 5-7-этажей, отдельные – в 9. Квартирный вопрос здесь смогут решить более 200 тысяч минчан.

Кроме того, уже в следующем году строительные организации района начнут осваивать площадки на улице Дражня. Здесь вырастут четыре 19-этажки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Галь, глава администрации Партизанского района Минска:

Предусматривается присоединение к Минску территории, которую сегодня занимает бывший полигон.

В районе сегодня недостаточно свободных территорий для того, чтобы массово строить жилье. А в нем мы нуждаемся. И поэтому при присоединении такой территории за границами кольцевой дороги появится возможность строительства не только жилых, но и общественных и социально-значимых объектов.