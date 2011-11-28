К 120-летию со дня рождения Максима Богдановича в Минске представили историко-культурный проект, посвященный слуцким поясам

Новости Беларуси, Минск. На них даже дышать нужно аккуратно. А о том, чтобы дотронуться, и речи быть не может. Так уж повелось: у «гастролирующих» слуцких поясов из коллекций других стран каждый год один и тот же «райдер».

Елена Карпенко, заведующая отделом Древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:

В этих помещениях существует свой микроклимат, витрины с ультрафиолетовой защитой, здесь невысокая освещенность.

Всего в Беларуси в разных музеях хранится не более 20 слуцких поясов. Преимущественно – фрагменты. В Национальном художественном – 4 экземпляра. Под стеклом и в постоянной экспозиции. Прятать в фондах такие шедевры, разумеется, не пристало – их должен видеть каждый посетитель.

Законодателем мод в 1740-м с легкой руки Радзивиллов стал город Слуцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый первый станок для мануфактуры шелковых поясов даже тайком вывезли из Стамбула. А вот персидские узоры очень скоро променяли на белорусский орнамент.

Так и возник отечественный брэнд. Тот самый, что воспел в своих «Слуцких ткачихах» Максим Богданович. Правда, позже историки доказали: пояса мастерили исключительно мужчины.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:

Прэзентуем унікальны праект, які не толькі падкрэслівае ўнікальны талент нашага паэта, Максіма Багдановіча, напярэдадні яго юбілею, але гэтым самым аддаем даніну павагі нашым гістарычным караням. Гэтым унікальным творам мастацтва – слуцкімі паясамі.

Так, в этом настольном календаре изображения 20 раритетов, каждый из которых – мечта любого коллекционера.

Впрочем, слуцкий пояс – муза не только классиков, но и современных кинематографистов. Доказательство этому – хроникально-документальная лента «Слуцкие пояса – знаки судьбы». Тут и история, и символика реликвии. Во всех деталях.

Галина Злобенко, сценарист:

Идея носилась в воздухе. Естественно, и юбилей Максима Богдановича, и самое главное – было подсказано, что есть слуцкие пояса. Почему бы о них не сделать фильм.

Борис Лазуко, директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси:

Там ёсць цікавая лінія, якая праходзіць праз увесь фільм, – дзіцячая. Далучаюцца маленькія. Калі яны сядзяць за ткацкім станком, збіраюць кветкі.

Не все то слуцкое, что блестит. А вот немало однозначно подлинных шедевров хранится в музеях России и Польши. К слову, в 2012-м Национальный художественный выставит слуцкие пояса из украинского и литовского фондов.