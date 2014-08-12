На Гродненскую область обрушились ливни, Могилевская изнывает от жары. Что ждать белорусам в ближайшее время?

Новости Беларуси. Долгожданная прохлада наконец пришла 12 августа в Беларусь после аномально жарких трех недель. Вместе с понижением температуры на землю пролилась долгожданная влага. Особенно ее обилие почувствовали на себе столичные автомобилисты. Синоптики предупреждают: в ближайшие дни дожди продолжатся.

Тропическая жара в Гродненской области сменилась обычной для августа прохладой 12 августа ночью. Как и прогнозировали синоптики, холодный фронт пришел из Западной Европы.

Такая резкая смена погоды, когда сталкиваются холодные и теплые воздушные массы, может привести к сильным ливням и грозам. Специалисты уже объявили в регионе высокий, оранжевый, уровень опасности.

Валентина Бирко, начальник отдела Гроднооблгидромета:

В связи с перемещением активного атмосферного фронта с юго-запада Европы, ожидаются дожди различной интенсивности. Местами дожди пройдут сильные и, возможно, с грозами и усилением ветра до 15-20 м/с.

К возможным чрезвычайным ситуациям готовятся все городские службы. Ведь еще до конца не устранены последствия двух предыдущих ливней. Гродненские коммунальщики усилили дежурные бригады и готовы принимать сигналы бедствия круглые сутки.

Анатолий Светлак, директор центральной аварийной диспетчерской службы по ЖКХ города Гродно:

В зависимости от сложности мы можем воспользоваться или собственными силами, а при возникновении каких-то масштабных чрезвычайных ситуаций мы привлекаем до 100 единиц техники, которая находится в распоряжении ЖКХ, и до нескольких сотен людей.

На усиленный вариант несения службы переведены и подразделения МЧС региона. Спасатели готовы в любую минуту оказать помощь, однако призывают жителей самим соблюдать элементарные правила безопасности во время, к примеру, грозы.

Долгожданная прохлада в Гродно пришла стремительно. Всего за сутки температура воздуха упала сразу на 10 градусов, а небо затянуло дождевыми тучами.

Совсем противоположная ситуация на востоке Беларуси. В Могилевской области по прежнему изнывают от жары.

Отголоски более чем трехнедельной жары жители Приднепровского края будут ощущать еще довольно долго. Солнечные и тепловые удары, высохшие урожаи на огородах, укусы змей и насекомых.

С самого утра и до позднего вечера работники могилевского «Зеленхоза» сражаются за жизнь своих подопечных. В одном только городе на Днепре к летнему сезону появился миллион свежих цветов. В последние недели, чтобы сохранить краски города, работники поливают растения буквально в режиме нон-стоп.

Светлана Банкузова, начальник отдела Могилевзеленстроя:

Поливомоечные машины работают с 6 утра до 12, до часа. И потом с 6 вечера и до 10 вечера. Так как поливать в жару нельзя. Также мы заказываем машины у других организаций, потому что своими одними силами мы бы не справились.

Аномальная жара внесла коррективы и в работу городской станции скорой помощи. Количество звонков пострадавших от зноя за последние несколько недель увеличилось в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Никитина, заместитель главного врача Могилевской городской станции скорой медицинской помощи:

Поступает некоторое количество вызовов с поводом «тепловой, солнечный удар». Но хотелось бы обратить внимание, что вызывает рост вызовов по поводу укусов ос и пчел.

Но особенно усердствовал антициклон на юге страны.

В гомельских лесах 12 августа введен пятый, наивысший, класс пожарной опасности. За три недели засухи огнем уничтожено более 60 гектаров леса.

Однако картина за окном, как и прогнозы синоптиков, вселяют оптимизм: уже в полдень по стране волна прохлады и дождей понемногу стала вытеснять зной.