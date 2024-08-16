Брестская область первой в стране завершила уборку зерновых и зерно-бобовых культур

Брестская область первой в стране завершила уборку зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса). Вес регионального каравая 1,315 миллиона тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брестская область первой в стране завершила уборку зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса). Вес регионального каравая 1,315 миллиона тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урожайность хлебной нивы 37,8 центнера с гектара. Жатва в Брестской области в 2024 году началась очень рано, в 20-х числах июня, и заняла почти два месяца. Были небольшие перерывы из-за неравномерности созревания культур, нестабильной погоды. Одновременно продолжалась заготовка кормов, на которой аграрии теперь могут сосредоточиться максимально.
Что касается ситуации по стране, на это утро аграрии отправили в закрома республики более 7,4 миллиона тонн зерна нового урожая (с учетом рапса). Из них чуть более миллиона тонн – масличные семена, остальное – зерновые. В передовиках по намолоту остается Минская область. В хлебной копилке 1,971 миллиона тонн. Аграрии Гродненской области к этому утру собрали 1,716 миллиона тонн зерна.