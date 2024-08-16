Брестская область первой в стране завершила уборку зерновых и зерно-бобовых культур

Брестская область первой в стране завершила уборку зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса). Вес регионального каравая 1,315 миллиона тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность хлебной нивы 37,8 центнера с гектара. Жатва в Брестской области в 2024 году началась очень рано, в 20-х числах июня, и заняла почти два месяца. Были небольшие перерывы из-за неравномерности созревания культур, нестабильной погоды. Одновременно продолжалась заготовка кормов, на которой аграрии теперь могут сосредоточиться максимально.