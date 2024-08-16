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Белорусские товары представлены на международной выставке продуктов питания в Гонконге

16 августа 2024 07:36
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Белорусская продукция в Гонконге. Экспозиция сформирована предприятием «Белинтерэкспо» для международной выставки продуктов питания и напитков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские товары представлены на международной выставке продуктов питания в Гонконге-1

Ежегодно один из ведущих торгово-финансовых центров мира принимает сотни экспонентов. Представители торговых компаний и брендов со всех континентов презентуют новинки в объединенном формате. Этот регион Китая является одним из значимых рынков сбыта белорусских товаров.

Белорусские товары представлены на международной выставке продуктов питания в Гонконге-4

Алина Исаченко, проектный менеджер выставочного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:
Республика Беларусь уже во второй раз представлена на самой большой продовольственной выставке в Гонконге Food Expo. Ежегодно в данной выставке принимают участие более тысячи представителей различных стран, в том числе других стран Азии, Европы, Америки, Южной Африки и так далее. Беларусь представлена четырьмя предприятиями мясо-молочной области, мы выставляем здесь не только наши новинки, но и очень популярные товары в Китае.

Особым спросом пользуются молочная продукция, мясо и субпродукты домашней птицы. Международная часть выставки объединила ряд бизнес-площадок. Здесь формируются новые кейсы сотрудничества, проходят диалоговые мероприятия с участием представителей Беларуси.

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