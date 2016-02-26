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На гомельской фабрике «8 Марта» в ближайшее время приступят к выпуску коллекций для новорожденных

26 февраля 2016 06:28
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Новости Беларуси. На одном из крупнейших предприятий Гомеля в ближайшее время приступят к выпуску коллекций для новорожденных. Новый ассортимент фабрики «8 Марта» позволит выйти на новые рынки сбыта.

Непростой 2015 год в экономическом плане трикотажная фабрика закончила с рентабельностью почти в 8% и чистой прибылью на счетах. Качество белорусской продукции, к слову, исключительно из натуральных материалов, оценила и вице-премьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
У меня очень хорошие впечатления от посещения этого предприятия. Прежде всего это предприятие, которое работает в полном объеме. Сегодня продукция этого предприятия рентабельна, она востребована на рынках, то есть здесь продукция, которая сегодня реализовывается. Реализовывается как внутри нашей страны, так и идет на экспорт.

# общество # Детская одежда # Наталья Кочанова

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