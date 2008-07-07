На фестивале "Славянский базар" будут приняты беспрецедентные меры безопасности

Форум откроется в Витебске уже на этой неделе. Спокойствие жителей и гостей города над Двиной будут обеспечивать 1300 сотрудников милиции и внутренних войск, а также народная дружина. Уже с сегодняшнего дня они перешли на усиленный режим несения службы. Помимо этого за порядком на улице будут следить более 50-ти камер видеонаблюдения. В местах проведения массовых мероприятий установят металодетекторы, а на пропускных пунктах на главную концертную площадку фестиваля, амфитеатр, будут дежурить саперно-пиротехнические службы. Запретят и продажу алкогольных напитков в радиусе полукилометра от мест проведения концертов.