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На фестивале "Славянский базар" будут приняты беспрецедентные меры безопасности

07 июля 2008 16:54
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Форум откроется в Витебске уже на этой неделе. Спокойствие жителей и гостей города над Двиной будут обеспечивать 1300 сотрудников милиции и внутренних войск, а также народная дружина. Уже с сегодняшнего дня они перешли на усиленный режим несения службы. Помимо этого за порядком на улице будут следить более 50-ти камер видеонаблюдения. В местах проведения массовых мероприятий установят металодетекторы, а на пропускных пунктах на главную концертную площадку фестиваля, амфитеатр, будут дежурить саперно-пиротехнические службы. Запретят и продажу алкогольных напитков в радиусе полукилометра от мест проведения концертов.
# общество # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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